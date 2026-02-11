あか抜けて見える！春っぽい「おしゃれ配色」に注目春らしい着こなしを楽しみたいとき、ぜひ取り入れてほしいのが「おしゃれな配色」のルール。今回は、季節感を意識した「ピンク＆グレー」をピックアップ。大人の女性にぴったりな優しげで上品なコーデをご紹介します。エレガントで優しげな「ピンク＆グレー」 写真は、淡いピンクがふんわりと優しげで、グレーのパンツが全体をシャープに引き締める「ピンク＆グレー」のコーディ