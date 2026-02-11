「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。つぶやきシローが登場した2月10日（火）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！【動画】「図体デケェわりには肝ちっちぇな」伊集院光、佐久間宣行は自分を守りすぎ!?スタッフのタレコミに一同騒然!?ゲストは、昨年当番組で最高＆最低だったゲストを決める「勝手にゲストを批評」で、ネガティブすぎることから歴代最低ゲストに選ばれたつぶやきシロ