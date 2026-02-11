村上宗隆がフリー打撃で29スイング中8本柵越えホワイトソックスの村上宗隆内野手は10日（日本時間11日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設で屋外で初めてフリー打撃を行った。29スイングで8本の柵越えを記録するなか、日本時代とは違う“変化”が話題となっている。屋外でフリー打撃を行った村上は快音を連発。推定130メートルの豪快弾も披露した。強烈な打球を打ち続けるスラッガーに、日本時代とは違った変化をみせて