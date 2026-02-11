「トーマス・フランクは本日付で退任する」現地２月11日、トッテナムは指揮官の交代を発表した。「トーマスは2025年６月に就任し、私たちは共に未来を築くために必要な時間と支援を提供することを確約してきた」クラブはそう伝える。「しかしながら、結果とパフォーマンスを踏まえて、理事会は今シーズン、この時点で変更が必要だと結論づけた」とのことだ。 10日のプレミアリーグ第26節で、トッテナムはニューカッスル