古馬牝馬限定の「第72回クイーン賞」（Jpn3、ダート1800メートル、13頭立て）は建国記念の日の11日に船橋競馬11Rで行われ、1番人気のテンカジョウ（6＝栗東・中村、父シニスターミニスター）が大外から突き抜けて1着。昨年5月14日のJpn2エンプレス杯（川崎）以来となる重賞4勝目を飾った。大井所属の7番人気マーブルマウンテンが2着に入り、3コーナー手前で先頭に立った2番人気のメモリアカフェが3着。3連単＜5＞＜13＞＜4＞は3