俳優の神木隆之介（32）が結婚を発表したことを受けて、アニメ監督の米林宏昌氏（52）が11日に自身のXを更新。イラストとともに神木の結婚を祝福した。【画像】神木隆之介の結婚をイラストで祝福したジブリ作品監督神木は、米林氏が監督を務めた、スタジオジブリ制作『借りぐらしのアリエッティ』で人間の少年・翔を、スタジオポノック制作『メアリと魔女の花』でピーターの声優を務めた。米林氏は翔とピーターのイラストを