お笑いカルテット「ぼる塾」が１１日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。メンバーの酒寄希望（３７）が第２子妊娠を報告した。「ぼる塾から皆様へ大切なご報告」と題した動画で、酒寄は「皆さん聞いてください。私、酒寄希望、新しい命を授かりました」と発表。「急に去年の年末あたりから舞台が３人のことが増えたから、もしかしたら酒寄さん体調大丈夫か？って心配してくださってる方がいたら本当に申し訳ない。赤ちゃんがおな