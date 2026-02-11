鹿児島の未来のために頑張る人や団体を紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。今回は霧島神宮駅のリニューアルと、それを機ににぎわいを取り戻そうと動き出す地域の取り組みです。 入口には鳥居。神社を思わせる朱塗りの駅舎。霧島神宮の参拝客など全国から利用者が訪れるJR霧島神宮駅です。 駅と周辺ににぎわいをつくろうとJR九州はおととし駅をリニューアルしました。 （鹿児島市から）「木のにおいがして落