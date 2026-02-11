米株価指数先物時間外取引 総じて小幅安、ダウ先物を除いて上げを帳消し 東京時間20:04現在 ダウ平均先物3月限50311.00（+38.00+0.08%） Ｓ＆Ｐ500先物3月限6958.00（-3.50-0.05%） ＮＡＳＤＡＱ100先物3月限25171.75（-46.50-0.18%）