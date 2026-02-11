能登半島地震の復興支援のための募金活動をする松井臨時コーチ＝宮崎巨人は11日、2024年の能登半島地震と豪雨の被災地支援のため、宮崎市のキャンプ地で募金活動を行った。石川県出身の松井秀喜臨時コーチも参加し「今でもまだ、大変な生活をされている方がたくさんいる。まだまだ、たくさんの人たちの力になっていかないといけないと自覚している」と実感を込めた。3月22日に東京ドームで行われる楽天とのオープン戦に、能登