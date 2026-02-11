■ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子ハーフパイプ予選（日本時間11日、リビーニョ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？ミラノ・コルティナオリンピック™のスノーボード女子ハーフパイプ予選が11日に行われ、最年少の16歳コンビ、清水さら（16、TOKIOインカラミ）が87.50で2位、工藤璃星（16、TOKIOインカラミ）が84.75で4位、開会式で