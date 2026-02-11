ミラノ・コルティナオリンピックは１１日にノルディック複合・個人ノーマルヒル（ＮＨ、ＨＳ１０７メートル、Ｋ点９８メートル）が行われ、前半飛躍で山本涼太（長野日野自動車）が３位につけた。渡部暁斗（北野建設）は１１位、谷地宙（そら）（ＪＡＬ）は１５位から後半距離に挑んだ。渡部、踏切の感覚研ぎ澄ます現役最後の五輪で、「奇跡を起こす」と意気込む渡部暁の６大会目が始まった。今季のＷ杯個人戦は最高１３位にと