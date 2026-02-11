お笑いユニット「ぼる塾」の酒寄希望さんが、「ぼる塾」のYouTubeチャンネルの配信内で第2子妊娠を発表しました。現在6歳の長男・みたらしくんの弟または妹となる赤ちゃんを授かり、メンバーやファンからの祝福を受けています。 【写真を見る】【 ぼる塾・酒寄希望 】第2子妊娠を報告「新しい命を授かりました」田辺智加さんは「なんか予感してた」「さあ、ぼる塾チャンネル始まりましたけれども、なんとうちの坂上さん