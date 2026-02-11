バルセロナのウルグアイ代表DFロナルド・アラウホがスペイン『ムンド・デポルティーボ』のインタビューに応じ、長期にわたって精神的な問題に悩まされていたことを明かした。アラウホは昨年11月に行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のチェルシー戦(●0-3)で退場して以降、欠場が続いていたが、先月に戦列復帰。今月3日のコパ・デル・レイ準々決勝アルバセテ戦(○2-1)ではキャプテンマークを巻いて先発出場し、決勝ゴー