子孫繁栄や無病息災などを願います。 奇祭「ヘトマト」が、1月に五島市で行われました。 五島市下崎山町 に伝わる「ヘトマト」。 さまざまな風習が混在する奇祭で、国の重要無形民俗文化財に指定されています。 まずは、晴れ着を身にまとった新婚の女性2人が、酒樽の上で羽根つきを行い、子孫繁栄を祈願します。 （新婚 榎田 望愛さん） 「明るく、たわいもない話がいっぱいできるような家庭を作りたい