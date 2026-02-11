“バカラで106億円熔かした男”で知られる「大王製紙」の元会長で実業家・井川意高氏（61）が11日に公式X（旧ツイッター）を更新。今まで支持を表明していた「日本保守党」との“決別”を宣言した。同党の百田尚樹代表は10日にXで「スポーツの世界でも何でもそうだが、勝敗が決まってから、多くの人たちが一斉に勝因と敗因の分析を披露する。まるで自分は何もかも見通していたかのように」とポスト。同党は衆院選で議席を獲得