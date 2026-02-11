サッカーのイングランド・プレミアリーグで16位と苦戦するトットナムは11日、トーマス・フランク監督（52）の解任を発表した。デンマーク出身で就任1年目の指揮官は欧州チャンピオンズリーグこそ1次リーグ4位で決勝トーナメント進出を決めたが、国内リーグは昨年12月29日のクリスタルパレス戦を最後に白星から遠ざかり、最近8試合は4分け4敗。11位から16位に順位を落とし、降格圏の18位ウェストハムとは勝ち点5差となっている