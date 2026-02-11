V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は11日（水）、14日（土）に北九州市立総合体育館で行われる福岡ギラソール戦にて「マツヲタ動中記！マッチデー」を開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 『マツヲタ動中記！』は起業家や経営者で構成された集団で、YouTubeにて幅広いジャンルの動画を投稿。現在のYouTube登録者数は16.3万人に上る。 本試合では『マツヲタ