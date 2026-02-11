アイドルグループ「7限目のフルール」（ナナフル）で卒業を控える片岡和が東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れ、インタビューに応じた。ラストライブを前に、胸に秘めたファンへの深い感謝、そしてアイドル人生の始まりを語った。最後に伝えたいメッセージとは、一体何なのか。（「推し面」取材班）「一番はもう、本当に感謝の気持ちを伝えることです」。ラストライブへの想いを問うと、片岡は真っ直ぐな瞳で即答した