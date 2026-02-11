第１９回朝日杯将棋オープン戦の決勝が１１日、大阪府高槻市で行われ、藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、棋聖、棋王、王将）が伊藤匠二冠（２３）（叡王、王座）を９４手で破り、３年ぶり５回目の優勝を飾った。羽生善治九段が持つ同棋戦の最多優勝記録に並んだ。八大タイトルを分け合う同学年のライバル同士による決勝は、後手番の藤井竜王に軍配が上がった。終局後、藤井竜王は「難しい局面が多い中でも、集中して指せて結