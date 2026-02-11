【ブリュッセル共同】オランダのビール大手ハイネケンは11日、今後2年間で5千〜6千人を削減すると発表した。従業員全体の最大約7％に当たる。健康志向などを背景にビール販売が苦戦する中、大規模なコスト削減で競争力を強化する。