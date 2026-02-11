台湾の頼清徳総統【台北共同】台湾の頼清徳総統は11日の記者会見で「高市早苗首相が国民の広範な支持を得たのは、同盟国と手を携えて地域の平和と安定を守る決意を示したからだ」と述べ、台湾も日本と足並みをそろえて防衛力を強化するべきだと訴えた。頼政権は2026年から8年間で計1兆2500億台湾元（約6兆1千億円）を防衛力強化に費やす特別予算案を昨年11月に打ち出した。ただ野党が抵抗し立法院（国会）での審議が進んでおら