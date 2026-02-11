神奈川県警（資料写真）県警が採用試験の受験者数低迷に苦慮している。過去１０年間はおおむね４千人前後を維持していたが、２０２４年度に３千人を下回り、２５年度はさらに減少。５〜６倍で推移していた合格倍率も直近で２・２倍にまで落ち込んだ。犯罪の手口が複雑化、巧妙化する中、多様な人材の確保は治安維持の生命線にもなり、県警は危機感を募らせている。県警の警察官は県条例で１万５７６７人（２５年４月改正）と定