◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１１日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】スノーボード女子ハーフパイプの決勝が行われ、２大会連続出場の小野光希（バートン）が１１位で決勝進出を決めた。高校３年時の１７歳で初出場した前回２２年北京五輪では、果敢に大技・キャブ１０８０（逆スタンスで前方に横３回転）に挑戦したが、決められずに９位だった。「今でも結構思い出すこ