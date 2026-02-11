Meg Bonusが、2ndフルアルバム『TO THE YOU(ME) I MET BEFORE』を4月8日にリリースすることを発表した。今作には、本日配信がスタートしたキラーチューン「MERMAID」を含む全10曲が収録予定。ジャケットや収録内容などの詳細は後日発表となるので続報をお待ちいただきたい。またCD購入者特典は、未発表音源視聴コード付きのスマホサイズステッカーに決定した。そして、4月29日に東京・大手町三井ホールにて開催するワンマンライブ