◆ミラノ・コルティナ五輪▽女子ハーフパイプ予選（１１日、イタリア・リビーニョ）【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】２２年北京五輪銅メダルの冨田せな（宇佐美ＳＣ）が９位で決勝進出を決めた。２大会連続のメダル獲得に向けて好発進した。初出場の１８年平昌大会で８位入賞。前回の２２年北京五輪は、同種目で日本女子初の銅メダルを獲得。今大会も日本選手団の“顔”として、６日の開会式で旗手を務めた。