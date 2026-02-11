とたが、10月9日に劇場公開される映画『どこよりも遠い場所にいる君へ』の劇中歌を担当することを発表した。「どこよりも遠い場所にいる君へ」は、2025年に『カフネ』で第22回本屋大賞を受賞した、阿部暁子による同題の青春小説のアニメ映画化作品で、少年少女の揺れる想いと秘密が複雑に絡み合うストーリーになっている。とたが書き下ろした劇中歌「鳳仙花」は、今回の発表と合わせて公開された超特報映像で聴くことができる。htt