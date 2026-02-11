OCTPATHが、自身の冠番組『OCTPATH 魂』（読み：オクトパスピリッツ）を⽇本テレビにて放送スタートすることを発表した。同番組『OCTPATH 魂』、略して#オクスピは、1⼈でも多くの⼈を笑顔に、そして、「日本全国の、一人でも多くの人達にOCTPATHを知ってもらいたい！」、そんな彼らの熱い想いで8⼈が全⼒体当たりで“魂”を捧げ、がむしゃらに頑張る番組だという。番組では、OCTPATHの8⼈が