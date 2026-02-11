スウィートは、世界的ガールズグループTWICEのSANA、MINAがブランドアンバサダーを務めるカラーコンタクトレンズシリーズ「SWEET 1 DAY」より、抽選で80名限定、SANAとMINAに直接会える特別なひとときが当たるスペシャルキャンペーンを開催します。対象商品を2箱同時購入すると抽選券を1枚進呈。当選者は2026年3月15日に東京で開催されるイベントで、TWICEのSANAとMINAと直接会える特別な時間を過ごせます☆ スウィート「SWEE