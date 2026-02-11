福島中央テレビは、2026年3月6日(金)よる7時から「サクマ＆ピース ゴールデン」を放送します。テレビプロデューサーの佐久間宣行と、アルコ＆ピースの平子祐希が福島県内を巡り、地元の魅力を全国に発信する街ぶらバラエティ。2021年から5シーズン20回にわたり放送されてきましたが、今回初めてゴールデンタイム特番として放送されることになりました☆ 福島中央テレビ「サクマ＆ピース ゴールデン」 放送日時: 20