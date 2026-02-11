遠藤酒造場は、日本酒専門通販サイト「渓流」で、2月22日の「猫の日」に合わせた特別企画を実施します。純米大吟醸の飲み比べセットを購入した方全員に、猫の日限定のオリジナル猫ステッカーをプレゼント☆ 遠藤酒造場「三猫子 純米大吟醸 飲み比べセット」 発売日：2026年2月22日（日）出荷予定価格：詳細は販売サイト参照販売場所：日本酒専門通販サイト「渓流」公式オンラインストア、遠藤酒造場 Amazon店