WESTE & Co.は、AI美少女キャラクターと音声対話を重ねるほど関係性が深まる没入型モバイルアプリ『AIsis(アイシス)』を開発中です。2026年4月上旬のリリース(App Store / Google Play)に向けて、開発およびコンテンツ強化を目的としたクラウドファンディングを2026年2月10日より開始しました。 WESTE & Co.『AIsis(アイシス)』 正式リリース: 2026年4月上旬対応OS: iOS(App Store)、Android(Google Play)