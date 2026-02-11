１０日、将兵らに手を振る習近平氏。（北京＝新華社記者／李剛）【新華社北京2月11日】春節（旧正月）を前に、習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は10日、北京の「八一大楼」からオンライン方式により全軍の戦備当直および任務遂行状況を視察し、部隊を慰問した。また、党中央と中央軍事委員会を代表し、全ての人民解放軍の指揮官・戦闘員、武装警察部隊の将兵、軍の文官職員