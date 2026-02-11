◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード女子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)女子ハーフパイプは予選が行われ、日本選手4人全員が決勝に進出しました。2本のランを行い、よりよい得点が記録となり、上位12人が決勝に進出できます。予選1回目で工藤璃星選手は冒頭にフロントサイド900(2回転半)などで83.50点を記録し、暫定2位に立ちました。2回目もフルメイクで84.75点で得点を伸ばします。清水さら選手は予選