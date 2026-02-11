元ブレイキングダウンガールの美人社長、藤渡小百合が２５日にファースト写真集「ノーガード」（玄光社）を発売する。恋愛リアリティ番組出演や２代目ブレイキングダウンガールとして注目を集めるタレント・藤渡小百合。看護師の資格を持ち、美容系サロンの社長という一面も持っている。そんな多忙な日々の合間を縫って撮影に訪れたのは、高知県。大自然に身をゆだね、鍛え上げた美しいボディが、静かに解き放たれていく。社