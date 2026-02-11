野田・斉藤の両共同代表が辞任を表明した中道改革連合は11日午後、議員総会を開き、代表選挙を13日に実施することを決め、立憲民主党出身の小川淳也氏と階猛氏が立候補する意向を表明しました。中道・野田共同代表：辞任して責任を取ったことにならないとは思う。そうは言っても、先発して火だるまになっているピッチャーが残り続けていては失点が続くだけなので、大きな与党の塊に対して常にもう一つの考え方・政治姿勢があるぞと