大型犬が何も知らずにリビングに入ったら、7ヶ月ぶりに帰省したお姉ちゃんがいて…？大型犬のリアクションが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で13万回再生を突破。「可愛い」「嬉しいが爆発」「シッポ取れちゃいそう笑」といった声が寄せられています。 【動画：大型犬に内緒で『７ヶ月ぶりに帰省した姉』→サプライズで登場した結果…『想像を超えるリアクション』】 7ヶ月ぶりに帰省したお姉ちゃんがいたら… TikTokアカウント