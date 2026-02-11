犬に絶対NGな『薬の飲ませ方』５選 犬に薬を飲ませようとしても、全力で嫌がって飲んでくれない……そんな飼い主さんのお悩みは少なくありません。しかし、誤った飲ませ方は、さまざまなリスクを伴うので気をつけるべきです。ここでは、犬に絶対NGな薬の飲ませ方を紹介します。 1.強引に口をこじ開ける 薬を嫌がる犬は、口を開けることすら嫌がることがあります。ぐっと力を入れて閉じている犬の口を無理にこじ開けることは難