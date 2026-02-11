ミラノ・コルティナオリンピック、スノーボード男子ハーフパイプの平野歩夢選手が予選を前に公式練習に臨みました。1月のワールドカップで複数個所を骨折する大ケガをし満身創痍の平野選手・・「限界を乗り越えられるような滑りをしたい」と意気込みを語りました。予選を控えたスノーボードハーフパイプ、村上市出身の平野歩夢選手。3日目の公式練習に臨み、コースの感触を確かめ