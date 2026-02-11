県内の中学生・高校生らが地域の若手経営者と語り合うイベントが、長崎市で開かれました。 仕事や地域と関わることで、事業経営を身近に感じてもらおうと長崎商工会議所青年部が企画した「未来ラボ」。 県内の中学生や高校生、大学生ら学生と、地域の若手経営者など約50人が参加しました。 （中学生） 「自分はずっと起業したい気持ちが強かったが、行動に移す きっかけをこのイベントでもらえた」 会場