「春つかむ前に物件選び」が主流受験シーズン真っただ中、次にやってくるのは新生活。最近は春を掴む前の物件選びが主流だそうです。試験よりも前に、部屋探しのラッシュが訪れるようです。最近のトレンド物件も含めて取材しました。石川県金沢市の「のうか不動産」。まだ国公立大学の2次試験は終わっていませんが、11日、すでに午前中から高校生と保護者が続々と訪れています。大学受験後に控える新生活。物件選びは合格後…と思