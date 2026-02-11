ミラノ・コルティナオリンピックは１０日、スキージャンプの混合団体（ＨＳ１０７メートル、Ｋ点９８メートル）が行われた。丸山希（北野建設）、小林陵侑（チームＲＯＹ）、高梨沙羅（クラレ）、二階堂蓮（日本ビール）で臨んだ日本は、合計１０３４・０点で３位となった。４人全員が安定したジャンプを見せてこの種目初の表彰台に立ち、４位に終わった前回北京大会の雪辱を果たした。スロベニアが五輪連覇を達成し、銀はノルウ