◇GLEAT Ver.23（2026年2月11日東京・後楽園ホール）GLEATは11日、「GLEAT Ver.23」(後楽園ホール)を開催。第4試合のスペシャルシングルマッチでは、山村武寛が2年4カ月ぶりに来日したジャック・カートウィールに勝利した。試合後には「2026年は絶対に俺の年にするぞ！」と主役宣言が飛び出した。ジャックはWWE ID所属で、メキシコAAAなどで活躍する世界屈指のハイフライヤー。23年9月以来、約2年4カ月ぶりのGLEAT参戦とな