NGT48の「おもいでいっぱい公演」が11日、新潟市のNGT48劇場で開催され、今年成人式を迎えた3期生の杉本萌（20）と5期生の谷口陽香（19）がファンに初めて晴れ着姿を披露し、パフォーマンスをした。アンコールの3曲目、着物の2人がステージに登場すると観客席からは歓声が上がった。杉本は白を基調に赤をあしらい、谷口はピンクを主体にした色合い。その装いで「春はどこから来るのか？」をデュエットした。昨年12月に20歳の参拝、