昨年11月に元NMB48を卒業した和田海佑（みゆ、28）が11日までに、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）を更新。水着姿を投稿した。「どきどきさせちゃうよ」とつづり、9日に発売された週刊プレイボーイの雑誌やデジタル写真集撮影でのオフショットをアップ。沖縄・宮古島で限界ギリギリまでデコルテを大胆に披露した濃い緑色のノンショルダービキニ水着ショットを披露した。ファンやフォロワーからも「和田海佑の時代到来！！