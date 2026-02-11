香川ファイブアローズ コンビニチェーン・ファミリーマートは、プロバスケットボールB3・香川ファイブアローズのラッピングを高松市の2店舗に施し、10日、除幕式を行いました。 ファミリーマートと香川ファイブアローズは、2025年11月に協賛契約を締び、その取り組みの一環として行ったものです。 高松市福岡町の「ファミリーマート福岡町南店」と、