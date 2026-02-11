香川県庁 香川県によりますと、10日午後7時ごろ、高松市元山町にある県営住宅・高松元山団地で漏水事故が発生しました。水道管の老朽化が原因とみられています。 水道管の修理のため、11日午前８時45分から工事を行いました。 これに伴い、高松元山団地のC-5号棟からC-8号棟の合わせて81世帯で断水が発生していましたが、11日午後6時ごろに工事が完了し復旧したということです。 自治会は、工事の影響で最初は汚れた