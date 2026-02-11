◆ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキー・女子モーグル（１１日、リビーニョ・スノーパーク）フリースタイルスキー女子モーグル予選２回目が行われ、五輪初出場の藤木日菜（武庫川女大大学院）は１９位で突破を決めた。１０日の予選１回目で１９位に沈んだ藤木は「予選１回目は気合が入りすぎたけど、２回目は少し落ち着いて滑れたので良かった。違う舞台で焦りすぎたりする気持ちもあったけど、なんとか自分の滑り