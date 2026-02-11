１１日、予定海域に無事着水する有人宇宙船「夢舟」の帰還モジュール。（文昌＝新華社配信／王衡）【新華社文昌2月11日】中国は11日、海南省の文昌宇宙発射場から有人月面探査用の新型ロケット「長征10号」を打ち上げ、低空飛行実証を行うとともに、次世代有人宇宙船「夢舟（むしゅう）」の最大動圧点（空気抵抗が最も大きくなるポイント）における緊急脱出試験を実施した。「夢舟」帰還モジュールは予定通りロケットから分離し