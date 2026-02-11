１１日、文昌宇宙発射場から打ち上げられる「長征１０号」。低空飛行実証と有人宇宙船「夢舟」の最大動圧脱出試験を行った。（文昌＝新華社記者／李明剛）【新華社文昌2月11日】中国は11日、海南省の文昌宇宙発射場から新型ロケット「長征10号」を打ち上げ、低空飛行実証を行うとともに、次世代有人宇宙船「夢舟（むしゅう）」の最大動圧点（空気抵抗が最も大きくなるポイント）における緊急脱出試験に成功した。今回の試験は